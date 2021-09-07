В Естонії глава департаменту здоров'я подав у відставку через зіпсовані вакцини. У холодильних камерах через неналежний температурний режим було зіпсовано мінімум 100 тисяч доз вакцин на суму понад 3 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ERR.
Юллар Ланно заявив, що бере на себе відповідальність за інцидент.
"Ніхто, крім директора, не може взяти на себе відповідальність. Це була моя ініціатива. Немає підстав шукати когось іншого", - сказав чиновник.
Він буде продовжувати виконувати посадові обов'язки протягом двох тижнів, поки не буде призначений новий керівник відомства.