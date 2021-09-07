В Естонії глава департаменту здоров'я подав у відставку через зіпсовані вакцини. У холодильних камерах через неналежний температурний режим було зіпсовано мінімум 100 тисяч доз вакцин на суму понад 3 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ERR .

Юллар Ланно заявив, що бере на себе відповідальність за інцидент.

"Ніхто, крім директора, не може взяти на себе відповідальність. Це була моя ініціатива. Немає підстав шукати когось іншого", - сказав чиновник.

Він буде продовжувати виконувати посадові обов'язки протягом двох тижнів, поки не буде призначений новий керівник відомства.