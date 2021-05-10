В Естонії з 17 травня вакцинуватися від COVID зможуть всі бажаючі

В Естонії з 17 травня дозволять вакцинуватися від коронавірусу всім бажаючим. Спочатку в країні планували прищеплювати людей у віці від 40 до 49 років.

Про це повідомляє місцеве видання ERR .

Таким чином, з 17 травня подати заявку на вакцинацію зможуть всі бажаючі у віці з 16 до 49 років. До цього в країні вакцинували людей старше 50 років.

З наступного понеділка вакцини розподілятимуть не рівномірно по сімейних лікарях, а за принципом щільності населення. Таким чином, Таллінн отримає більшу кількість вакцин.

В Естонії розраховують, що до кінця серпня вакцину отримають 70% населення країни.