В Естонії з 17 травня вакцинуватися від COVID зможуть всі бажаючі

В Естонії з 17 травня дозволять вакцинуватися від коронавірусу всім бажаючим. Спочатку в країні планували прищеплювати людей у віці від 40 до 49 років.
Про це повідомляє місцеве видання ERR.
Таким чином, з 17 травня подати заявку на вакцинацію зможуть всі бажаючі у віці з 16 до 49 років. До цього в країні вакцинували людей старше 50 років.
З наступного понеділка вакцини розподілятимуть не рівномірно по сімейних лікарях, а за принципом щільності населення. Таким чином, Таллінн отримає більшу кількість вакцин.
В Естонії розраховують, що до кінця серпня вакцину отримають 70% населення країни.
Раніше РБК-Україна писало, що сім країн Євросоюзу, в тому числі і Естонія, в травні почнуть тестування COVID-паспортів.
Також повідомлялося, що на початку квітня Естонія тимчасово призупинила вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca громадян молодше 60 років через ризик виникнення тромбів. Пізніше заборона була знята.
Нагадаємо, в Україні станом на 10 травня на вакцинацію від COVID-19 записалися понад півмільйона осіб.