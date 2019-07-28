Естетика: Тіна Кароль підкорила спокусливими вигинами на відвертому фото

Тіна Кароль не перестає радувати свою армію фанів чуттєвими і "гарячими", яскравими і соковитими фото, на яких постає у всій красі та розпалює серця шанувальників відвертими образами. Близько тижня тому українська поп-діва дала великий сольник в Одесі, зібрав аншлаг, і для закріплення свого почесного місця в душі меломанів із завидною частотою публікує в Instagram нові чарівні знімки - як насолоду для їх очей.

Сьогодні артистка показала в мережі кадр, на якому в профіль присіла на коліна на м'якому кріслі-шезлонзі. Співачка вбралася у темний легкий відкритий наряд, який демонструє та підкреслює витончені спокусливі форми 34-річної зірки.

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

У коментарях до фото шанувальники артистки обсипають її захопленими відгуками, купають в компліментах і навіть зізнаються в коханні.

Бог дав усе;

Красуня;

Твоя любов дає нам наснагу всім! Наснагу їздити на твої концерти на нескінченно великі відстані, бути з тобою скрізь і завжди любити і оберігати, молимось за тебе кожного дня! Твоя ФанТіна;

Красунечка;

Естетика!

Ти наш місяць, а ми твої зірочки! Любимо! Тіна, ти чуєш? Любимо тебе!

Спасибі батькам. За таку троянду... Ти супер... Так тримати... Розумниця...

Нереальна;

Класно. Виглядаєш;

Ідеальна;

О, ракета!

Тіна, я тобою захоплююсь, ти моя улюблена співачка...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно Тіна Кароль захопила обличчям без макіяжу. Шанувальники зазначили, що 34-річна співачка виглядає ніби підліток.

Також ми писали про те, що не так давно Тіна Кароль приголомшила мережу пекучим фото у червоному платті. Вибраний наряд дуже вигідно підкреслив стрункі форми співачки.