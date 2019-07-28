Естетика: Тіна Кароль підкорила спокусливими вигинами на відвертому фото

Тіна Кароль показала в мережі черговий "гарячий" знімок
Тіна Кароль не перестає радувати свою армію фанів чуттєвими і "гарячими", яскравими і соковитими фото, на яких постає у всій красі та розпалює серця шанувальників відвертими образами. Близько тижня тому українська поп-діва дала великий сольник в Одесі, зібрав аншлаг, і для закріплення свого почесного місця в душі меломанів із завидною частотою публікує в Instagram нові чарівні знімки - як насолоду для їх очей.
Сьогодні артистка показала в мережі кадр, на якому в профіль присіла на коліна на м'якому кріслі-шезлонзі. Співачка вбралася у темний легкий відкритий наряд, який демонструє та підкреслює витончені спокусливі форми 34-річної зірки.
Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)
У коментарях до фото шанувальники артистки обсипають її захопленими відгуками, купають в компліментах і навіть зізнаються в коханні.
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, нещодавно Тіна Кароль захопила обличчям без макіяжу. Шанувальники зазначили, що 34-річна співачка виглядає ніби підліток.
Також ми писали про те, що не так давно Тіна Кароль приголомшила мережу пекучим фото у червоному платті. Вибраний наряд дуже вигідно підкреслив стрункі форми співачки.