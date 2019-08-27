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ЄСПЛ оштрафував Росію за арешт та смерть Магнітського

Новини » Суспільство    27.08.2019 - 13:13
ЄСПЛ оштрафував Росію за арешт та смерть Магнітського
Фото: Сергій Магнітський (currenttime.tv)

Російська Федерація зобов'язана сплатити штраф у розмірі 34 тисяч євро

Європейський суд з прав людини оштрафував Російську Федерацію на 34 тисячі євро за незаконний арешт та смерть у СІЗО екс-юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Згідно із рішенням суду, російська влада порушила право Магнітського на справедливе правосуддя, життя і не забезпечила ефективного розслідування причин його смерті. Рішення оприлюднили 27 серпня.

У матеріалах справи вказано, що першу скаргу в ЄСПЛ подав сам Магнітський. Після його смерті дві скарги подали вдова юриста Наталія Жарикова та його мати Наталія Магнітська.

У скаргах зазначені умови утримання під вартою, неналежне надання медичної допомоги та несправедливість обвинувачення в ухиленні Магнітського від сплати податків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Велика Британія після виходу з Європейського союзу (Brexit) має намір задіяти "поправку Магнітського" до закону про санкції та боротьби з відмиванням грошей.

Нагадаємо, що юрист фонду Hermitage Capital Магнітський був заарештований в листопаді 2008 року за звинуваченням у податкових злочинах. Він провів у СІЗО близько року, де у віці 37 років помер, не дочекавшись суду. Встановлено, що причиною смерті Магнітського стало невчасне надання йому медичної допомоги. Рідні юриста і правозахисники впевнені, що до загибелі Магнітского причетні співробітники колонії і вищі органи влади.

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