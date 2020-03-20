У ще одній країні зафіксований перший випадок коронавірусу

Нігер підтвердив перший випадок зараження коронавірусом, заявив міністр охорони здоров'я. Про це повідомляє агентство Reuters.

Про першого пацієнта стало відомо в четвер, 19 березня. Це 36-річний нігерієць, який нещодавно їздив до Того, Гани, Кот-д'Івуар і Буркіна-Фасо.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах за менш ніж половину доби виявили ще три тисячі випадків зараження коронавірусом. Випадки захворювання зареєстровані у всіх 50 штатах.

За станом на 19 березня, кількість випадків зараження коронавірусом в Україні продовжує зростати. На даний момент зафіксовано 26 позитивних тестів на COVID-19.