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Ще в одній країні зафіксували першу смерть від коронавірусу

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 20:23
Ще в одній країні зафіксували першу смерть від коронавірусу
Ілюстративне фото (flickr.com/gageskidmore)

60-річний чоловік страждав від гіпертонії та ішемічної хвороби серця

Перший летальний результат після зараження коронавірусом зареєстрований в Гондурасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WHBL.

За словами офіційного представника Національної системи попередження наслідків надзвичайних ситуацій Франсіса Контрераса, мова йде про 60-річного пацієнта, який страждав від гіпертонії та ішемічної хвороби серця. Він вступив в одну з лікарень міста Сан-Педро-Сула 21 березня з важкої двобічною пневмонією.

До теперішнього часу в Гондурасі зафіксовано 51 випадок зараження коронавірусом. Про перших двох інфікованих пацієнтах на території країни стало відомо 11 березня.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я закликали країни до агресивних заходів у боротьбі з коронавірусом. Як вважають у ВООЗ, заходів щодо самоізоляції громадян недостатньо, щоб перемогти коронавірус COVID-19.

Крім того, фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначають, що на розробку і випробування вакцини від нового коронавіруса потрібно не менш як рік.

Відзначимо, що кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила відмітку в 500 тисяч осіб.

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