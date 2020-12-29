Ще в одній країні виявили новий штам коронавірусу з ПАР

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

Перший випадок нового штаму коронавірусу, виявленого в середині грудня в ПАР, виявили в Австралії. Заразилася жінка.

Про це повідомляє телеканал SBS.

Перший випадок в країні виявили в штаті Квінсленд. Міністерство охорони здоров'я країни це підтвердило.

"У неї (жінки, - ред.) є новий вид коронавірусу, який був виявлений в Південній Африці, який вважається більш заразним", - сказала головний санітарний лікар Австралії Жаннетта Янг.

Нагадаємо, в австралійському Сіднеї посилили обмеження розповсюдження коронавірусу. Введено ряд заборон на пересування жителів кількох районів і на збори людей, за останню добу в Австралії зареєстрували 26 заражень коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії виявило зараження новим штамом коронавірусу у жінки. Зараження новим штамом COVID-19 сталось в Південно-Африканській Республіці.