Ще в одній країні підтвердилося перше зараження коронавірусом

Перший випадок зараження коронавірусом підтверджено в Іраку. Про це пише Al Jazeera з посиланням на представників Міністерства охорони здоров'я Іраку.

Повідомляється, що перший випадок зараження коронавірусом виявили у літнього громадянина Ірану, який проживає в південному місті Наджаф. Зазначимо, раніше Ірак закрив кордон з Іраном після того, як Тегеран заявив про перший підтверджений випадок коронавірусу у студентки релігійної семінарії в Наджафі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число жертв коронавірусу в Ірані досягло 50 осіб. При цьому передбачається, що офіційний Тегеран занижує дані про смертність в країні, оскільки цифра в 50 жертв стосується міста Кум і, за даними місцевих чиновників, була актуальна ще 13 лютого.

До цього Кувейт, Бахрейн, Афганістан підтвердили перші випадки зараження на новий коронавірус. Зокрема, Кувейт повідомив про три випадки зараження, Бахрейн - про один. Крім того, міністр охорони здоров'я Афганістану Ферозуддин Фероз заявив про перший випадок зараження, пацієнта виявлено в провінції Герат.