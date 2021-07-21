RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ще в однієї спортсменки підтвердили коронавірус на Олімпіаді в Токіо. Її відсторонили

Автор: РБК-Україна

Ще в однієї спортсменки на Олімпійських іграх позитивний тест на коронавірус. Хворобу виявили у тхеквондистки Фернанда Агірре, яка представляє Чилі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного олімпійського комітету Чилі.

Так, 21-річна спортсменка здала два позитивних ПЛР-тесту.

Агірре переносить хворобу безсимптомно, проте тепер вона пропустить Олімпіаду в Токіо, оскільки їй необхідно пройти 10-денний карантин.

Змагання з тхеквондо стартують 24 липня.

Нагадаємо, 16 липня в Олімпійському селі в Токіо позитивний тест на коронавірус отримав іноземець зі складу організаторів Ігор.

Крім того, у члена жіночої збірної Сполучених Штатів зі спортивної гімнастики був виявлений COVID-19.

РБК-Україна писало, що організатори Олімпіади не виключають скасування ігор в " останню хвилину" з-за COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2020Коронавірус