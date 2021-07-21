Ще в однієї спортсменки підтвердили коронавірус на Олімпіаді в Токіо. Її відсторонили
Ще в однієї спортсменки на Олімпійських іграх позитивний тест на коронавірус. Хворобу виявили у тхеквондистки Фернанда Агірре, яка представляє Чилі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного олімпійського комітету Чилі.
Так, 21-річна спортсменка здала два позитивних ПЛР-тесту.
Агірре переносить хворобу безсимптомно, проте тепер вона пропустить Олімпіаду в Токіо, оскільки їй необхідно пройти 10-денний карантин.
Змагання з тхеквондо стартують 24 липня.
Нагадаємо, 16 липня в Олімпійському селі в Токіо позитивний тест на коронавірус отримав іноземець зі складу організаторів Ігор.
Крім того, у члена жіночої збірної Сполучених Штатів зі спортивної гімнастики був виявлений COVID-19.
РБК-Україна писало, що організатори Олімпіади не виключають скасування ігор в " останню хвилину" з-за COVID.