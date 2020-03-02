Ще в одній європейській країні зафіксували коронавірус

Уряд Андорри підтвердив в понеділок, 2 березня, перший випадок інфікування коронавірусом в країні. Про це повідомляє Diari d'Andorra.

Повідомляється, що перший випадок коронавіруса був виявлений у 20-річного чоловіка, які нещодавно прибув в країну з Італії. Він був госпіталізований з легкими симптомами захворювання в суботу.

"Проведені тести показали позитивну інфекцію, і він залишиться в лікарні для подальших тестів, та його безпосередній коло спілкування буде контролюватися", - повідомили в уряді Андорри.

Раніше РБК-Україна писало, що 2 березня перший випадок коронавіруса був підтверджений в Індонезії. Заразилися виявилися 64-річна жінка та її 31-річна дочка.

Нагадаємо, в Італії число тих, що заразилися коронавірусом COVID-19 продовжує зростати. станом на вечір неділі, 1 березня, становить 1694 людини. Лікування проходять 1577 осіб. Крім того, 83 пацієнта вже одужали, а 34 - померли.

Також повідомлялося, що у Франції вже зареєстрували 130 випадків зараження новим коронавірусом. При цьому двоє людей померли, а 12 були виписані з лікарні.