Ще одного українця госпіталізували з підозрою на коронавірус

В Україні з підозрою на коронавірус госпіталізували ще одну людину. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він повідомив, що з підозрою в лікарню потрапив громадянин України, який повернувся з Польщі.

"Коли ми йшли на брифінг, нам повідомили про один випадок у людини, яка приїхала з Польщі. У неї підозра на зараження, вже є пневмонія", - заявив Ляшко.

За його словами, медики вже відібрали зразки на дослідження.

"Це людина похилого віку, група ризику. Це нова підозра, яка є найбільш свіжою... і найбільш ймовірно, що це буде випадок коронавірусної хвороби", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на сьогодні відомо про 5 заражених громадян України за кордоном. Більшість заражених українців знаходиться в Японії.

У Китаї, звідки почалося поширення коронавірусу, вже заявили, що якщо країни з важкою ситуацією з коронавірусом вживуть необхідних заходів, то пандемія закінчиться в червні.

