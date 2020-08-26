У ще одного депутата Київради підтвердили COVID-19

Депутат Київської міської ради, голова екологічної комісії Костянтин Яловий заразився коронавірусом. Наявність COVID-19 підтвердив ПЛР-тест.
Про це Яловий повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, він почуває себе "непогано".
"Враховуючи загальну ситуацію з захворюваності, вирішив зробити тест. Вчора прийшов результат тесту на коронавірус. Позитивний", - написав Яловий.
Він також додав, що залишиться на самоізоляції і буде працювати дистанційно.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутат Київради Олександр Бродський інфікувався коронавірусом.
Крім того, в Україні фіксують зростання нових випадків коронавіруса, за добу заразилися ще 1670 осіб.