У ще одного депутата Київради підтвердили COVID-19

Депутат Київської міської ради, голова екологічної комісії Костянтин Яловий заразився коронавірусом. Наявність COVID-19 підтвердив ПЛР-тест.

Про це Яловий повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він почуває себе "непогано".

"Враховуючи загальну ситуацію з захворюваності, вирішив зробити тест. Вчора прийшов результат тесту на коронавірус. Позитивний", - написав Яловий.

Він також додав, що залишиться на самоізоляції і буде працювати дистанційно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутат Київради Олександр Бродський інфікувався коронавірусом.

Крім того, в Україні фіксують зростання нових випадків коронавіруса, за добу заразилися ще 1670 осіб.