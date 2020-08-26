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У ще одного депутата Київради підтвердили COVID-19

Автор: РБК-Україна

Депутат Київської міської ради, голова екологічної комісії Костянтин Яловий заразився коронавірусом. Наявність COVID-19 підтвердив ПЛР-тест.

Про це Яловий повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він почуває себе "непогано".

"Враховуючи загальну ситуацію з захворюваності, вирішив зробити тест. Вчора прийшов результат тесту на коронавірус. Позитивний", - написав Яловий.

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Він також додав, що залишиться на самоізоляції і буде працювати дистанційно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутат Київради Олександр Бродський інфікувався коронавірусом.

Крім того, в Україні фіксують зростання нових випадків коронавіруса, за добу заразилися ще 1670 осіб.

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