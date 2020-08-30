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Ще одна країна повідомила про повторний випадок зараження на коронавірус

Автор: Максим Зайченко

Вчені з Еквадору повідомили про випадок реінфікування коронавірусом. Раніше про повторний випадок зараження COVID-19 повідомили США, Китай і Південна Корея.

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Про це пише DW.

Так, в Інституті мікробіології Університету Кіто (IMUSFQ) повідомили про перший випадок повторного інфікування коронавірусом пацієнта, який вже хворів на COVID-19 і одужав.

У пацієнта підтвердили два різних штамів коронавірусу. У травні хвороба пройшла в легкій формі, а в серпні у нього спостерігалися помірні симптоми. Водночас у липні результат тесту на коронавірус був негативним.

Також дослідники в Еквадорі заявили, що під час другого інфікування у пацієнта виявили підвищення рівня імуноглобуліну (IgG) у відповідь на вірус, що означає, що в його організмі вже були антитіла.

Нагадаємо, раніше у Південній Кореї на коронавірус повторно заразилися понад 140 видужалих.

Також РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує зростання смертності від коронавірусу до зими.

Прогноз погоди
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