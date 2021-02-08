Ще одна країна рекомендувала вакцину AstraZeneca для людей до 65 років
Міністерство охорони здоров'я Португалії рекомендувало вакцину COVID-19 компанії AstraZeneca для людей у віці до 65 років. Португалія стала останньою європейською країною, яка висловила сумніви щодо її ефективності для літніх людей.
Про це повідомляє Reuters.
При цьому МОЗ Португалії дозволив вакцинувати препаратом компанії AstraZeneca людей старше 65 років за умови, що вакцина є єдиною доступною.
Зазначимо, що Португалія отримала першу партію вакцини AstraZeneca в неділю, 7 лютого. У першій партії прибило близько 42 тисяч доз.
Перед цим Португалія отримала майже 390 тисяч доз вакцини Pfizer і 19 200 доз - вакцини американської компанії Moderna.
Нагадаємо, в кінці січня Європейський союз дозволив використання вакцини AstraZeneca на території ЄС. При цьому вакцина цієї компанії стала третьою дозволеної в ЄС.
Крім того, вакцина фармацевтичної компанії AstraZeneca демонструє істотно меншу ефективність у боротьбі з новим штамом коронавірусу. Вперше він був виявлений в Південно-Африканській Республіці.