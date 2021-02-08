Ще одна країна рекомендувала вакцину AstraZeneca для людей до 65 років

Міністерство охорони здоров'я Португалії рекомендувало вакцину COVID-19 компанії AstraZeneca для людей у віці до 65 років. Португалія стала останньою європейською країною, яка висловила сумніви щодо її ефективності для літніх людей.

Про це повідомляє Reuters .

При цьому МОЗ Португалії дозволив вакцинувати препаратом компанії AstraZeneca людей старше 65 років за умови, що вакцина є єдиною доступною.

Зазначимо, що Португалія отримала першу партію вакцини AstraZeneca в неділю, 7 лютого. У першій партії прибило близько 42 тисяч доз.

Перед цим Португалія отримала майже 390 тисяч доз вакцини Pfizer і 19 200 доз - вакцини американської компанії Moderna.