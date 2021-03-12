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Ще одна країна призупинила використання вакцини AstraZeneca через інформацію про тромби

Автор: Ігор Литвиненко

Уряд Таїланду відклало проведення вакцинації від коронавірусу в країні препаратом компанії AstraZeneca. Причиною цього стали повідомлення про нібито утворення тромбів після використання даної вакцини.

Про це повідомляє BBC.

Вакцинація препаратом AstraZeneca повинна була початися в Таїланді сьогодні, 12 березня. Першим щеплення повинен був отримати прем'єр-міністр країни.

"Хоча якість AstraZeneca хороше, деякі країни попросили відстрочку. Ми відтермінуємо теж", - сказав радник національного комітету з вакцин проти COVID-19 Таїланду Піясакол Саколсатаядорн.

При цьому в МОЗ Таїланду зазначили, що партія вакцин AstraZeneca, яку планують використовувати в країні, відрізняється від тієї, що використовуються в Європі, а у азійців проблем з тромбами зазвичай немає.

Перша партія з 117 300 доз вакцини AstraZeneca прибула в Таїланд 24 лютого. Зараз в країні триває вакцинація іншим препаратом компанії Sinovac Coronavac.

Нагадаємо, вчора ряд країн, серед яких Данія, Італії, Норвегії та Ісландії, заявили, що призупинили використання вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

При цьому Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

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Новини України таиландвакцина від коронавірусу
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