Ще одна країна призупинила використання вакцини AstraZeneca через інформацію про тромби

Вакцинація препаратом AstraZeneca повинна була початися в Таїланді сьогодні, 12 березня. Першим щеплення повинен був отримати прем'єр-міністр країни.

"Хоча якість AstraZeneca хороше, деякі країни попросили відстрочку. Ми відтермінуємо теж", - сказав радник національного комітету з вакцин проти COVID-19 Таїланду Піясакол Саколсатаядорн.

При цьому в МОЗ Таїланду зазначили, що партія вакцин AstraZeneca, яку планують використовувати в країні, відрізняється від тієї, що використовуються в Європі, а у азійців проблем з тромбами зазвичай немає.

Перша партія з 117 300 доз вакцини AstraZeneca прибула в Таїланд 24 лютого. Зараз в країні триває вакцинація іншим препаратом компанії Sinovac Coronavac.