Ще одна країна підтвердила перший випадок коронавірусу, хворий помер

Перший випадок захворювання коронавірусом підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я Судану, інфікований помер. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначили в місцевому МОЗ, інфікування було підтверджено у чоловіка, якому за 50 років, і який на початку березня відвідував Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Він помер у четвер, 12 березня, в столиці Судану Хартумі.

Наголошується, що Судан 12 березня призупинив видачу віз і обслуговування рейсів до восьми країн, включаючи Італію і Єгипет, через поширення коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що 13 березня перший випадок також підтвердили в Ефіопії. Там COVID-19 виявили у громадянина Японії.

Крім цього перший випадок був зареєстрований в Кенії, де позитивний результат показала жінка, яка нещодавно повернулася в країні з США.

Нагадаємо, в Україні 13 березня підтвердили першу смерть від коронавірусу. Померла 71-річна жителька Житомирської області. У жінки був зафіксований коронавірус 12 березня. Вона нещодавно повернулася в Україну з Польщі. Всього в країні було виявлено три випадки COVID-19.

Також повідомлялося, що Україна 15 березня закриває кордони для іноземців. Всі громадяни України, які перебувають за кордоном, зможуть повернутися в Україну. Через два тижні буде приймати наступне рішення.