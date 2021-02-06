ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ще одна країна планує запровадити "паспорт вакцинації"

Автор: Анастасія Рокитна

У Фінляндії планують запровадити "паспорт вакцинації", який свідчить про отримання щеплення від коронавірусу. Наразі займаються його розробкою.

Про це повідомляє Yle.

На порталі Omakanta, куди заносяться всі медичні дані користувачів, буде створена технічна можливість отримати виписку про проходження вакцинації.

Пред'являти можна буде як безпосередньо роздруківку сертифіката, так і штрих-код або куар-код, який можна буде при необхідності продемонструвати на смартфоні.

Популярні новини

Для введення "паспорта вакцинації" необхідний спеціальний указ Держради. В даний час міністерство соціального забезпечення та охорони здоров'я займається його підготовкою.

Нагадаємо, Данія планує ввести цифровий COVID-паспорт для ділових поїздок за кордон.

У Данії розраховують, що такі паспорти дозволять відновити роботу перукарям і масажистам. Також данці з "COVID-паспортом" зможуть вільно відвідувати ресторани, конференції, музичні фестивалі і спортивні змагання.

До літа планує ввести електронні паспорти вакцинації і Швеція.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вакцина