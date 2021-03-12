Ще одна країна зупинила щеплення вакциною AstraZeneca

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов наказав призупинити імунізацію населення вакциною проти коронавірусу AstraZeneca. Вакцинацію нею не відновлять до тих пір, як Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) не спростує всі сумніви в безпеці препарату.
Про це повідомляє Novinite.bg.
"До тих пір, поки точний і чітко підтверджений діагноз не надійде в письмовій формі від Європейського агентства з лікарських засобів - можна вводити вакцину Astra Zeneca чи ні, зупиніть", - сказав Борисов.
В свою чергу глава МОЗ Болгарії Костадин Ангелів підтвердив готовність видати наказ про тимчасове припинення використання вакцини від англо-шведської компанії. Він додав, що кампанія з вакцинації в країні буде продовжена вакцинами Pfizer і Moderna.
Нагадаємо, вчора ряд країн, серед яких Данія, Італії, Норвегії та Ісландії, заявили, що призупинили використання вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.
При цьому Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.