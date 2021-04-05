Ще одна країна обмежує застосування вакцини AstraZeneca

Словенія призупиняє вакцинацію жителів молодше 60 років з використанням препарату британсько-шведського концерну AstraZeneca . Влада вирішила почекати результатів досліджень.

Про це повідомляє DW .

Результати досліджень можуть вказати на зв'язок між застосуванням цієї вакцини та утворенням тромбів у щеплених людей, пояснила представниця міністерства охорони здоров'я.

Низка країн Європи вже призупиняла використання препарату від AstraZeneca. У рідкісних випадках у щеплених людей утворилися тромби, деякі з вакцинованих в результаті померли.