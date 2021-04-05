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Ще одна країна обмежує застосування вакцини AstraZeneca

Новость на русском → Понеділок 05 квітня 2021 03:21
Ще одна країна обмежує застосування вакцини AstraZeneca Фото: вакцина AstraZeneca (flickr by Marco Verch)
Автор: Артур Родивилов

Словенія призупиняє вакцинацію жителів молодше 60 років з використанням препарату британсько-шведського концерну AstraZeneca. Влада вирішила почекати результатів досліджень.

Про це повідомляє DW.

Результати досліджень можуть вказати на зв'язок між застосуванням цієї вакцини та утворенням тромбів у щеплених людей, пояснила представниця міністерства охорони здоров'я.

Низка країн Європи вже призупиняла використання препарату від AstraZeneca. У рідкісних випадках у щеплених людей утворилися тромби, деякі з вакцинованих в результаті померли.

Нагадаємо, Нідерланди припиняють використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca для осіб молодше 60 років через побічні прояви препарату. Заборона діятиме до 7 квітня. Також і Канада припинила використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Рішення стосується людей віком 55 років через побоювання виникнення тромбів.

Водночас науковий комітет Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) не знайшов зв'язку між щепленням вакциною компанії AstraZeneca та випадками утворення тромбозу. Згідно з висновком, вакцина є безпечною та ефективною.

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