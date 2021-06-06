Ще одна країна схвалила екстрене застосування вакцини CoronaVac

В Непалі надали дозвіл на екстрене використання вакцини від коронавірусу CoronaVac. Вона розроблена китайською компанією Sinovac Biotech.
Про це повідомляє Сіньхуа.
Директор Департаменту контролю за лікарськими засобами Непалу Бхарат Бхаттараї повідомив, що після вивчення даних компанії Sinovac Biotech відомство вирішило видати дозвіл на екстрене використання вакцини CoronaVac
Препарат буде застосовуватися для щеплень людей віком від 18 років.
На цей час у Непалі зробили щеплення двома дозами вакцин тільки 2% населення.
Нагадаємо, у Києві 29 травня почав роботу центр вакцинації від коронавірусу на базі Міжнародного виставкового центру. Щеплення роблять вакциною CoronaVac.
Також у Китаї вакцину Sinovac дозволили використовувати для дітей і підлітків. Про це заявив голова правління компанії Інь Вейдун.