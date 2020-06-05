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Ще одна країна оголосила себе вільною від коронавірусу

Новини » Коронавірус     05.06.2020 - 14:04
Ще одна країна оголосила себе вільною від коронавірусу
Фото: прапор Фіджі (flickr.com 7igs)

З початку пандемії на Фіджі захворіли 18 осіб, всі одужали

Тихоокеанська держава Фіджі оголосила свою територію вільною від коронавірусу. Днями одужав останній пацієнт з COVID-19.

Про це повідомив в Twitter прем'єр-міністр республіки Френк Баінімарама.

Він зазначив, що останній випадок зарадення на острові було зафіксовано 45 днів тому.

"Фіджі щойно очистилася від останнього з активних пацієнтів з COVID-19. І навіть при тому, що кількість тестів зростає з кожним днем, минуло 45 днів відтоді, як ми зафіксували останній випадок. Без летальних випадків наш рівень одужання становить 100%", - заявив Баінімарама.

Прем'єр Фіджі пояснює такий успіх "відповіддю на молитви, важкою роботою і підтвердженою наукою".

Острови в Тихоокеанському регіоні вважалися найбільш вразливими до інфекції через їх слабку і недостатньо забезпечену систему охорони здоров'я. Однак оперативне закриття кордонів і припинення туризму допомогло стримати ситуацію.

Перший випадок зараження на Фіджі зареєстрували в середині березня. При населенні близько 900 тисяч осіб коронавірусом захворіли лише 18 громадян острова.

Нагадаємо, Чорногорія стала першою в Європі країною, яка офіційно оголосила про закінчення пандемії на її території.

1 червня країна відкрила кордони для туристів з більш ніж 120 країн, України в списку не значилося.

Наприкінці травня український МОЗ дав прогноз, коли захворюваність коронавірусом в Україні впаде до нуля.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ФиджиКоронавірус
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