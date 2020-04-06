Ще одна пацієнтка з коронавірусом померла в Івано-Франківській області

Від коронавірусу в Івано-Франківській області померла ще одна пацієнтка, число жертв COVID-19 в області досягла семи. Про це заявив директора Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемный, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, в області зафіксовано сьому смерть від коронавірусу.

"Жінці було 72 роки, вона мала супутнє ускладнення. У неї була досить важка вірусна пневмонія, настала легенева недостатність і вона померла", - сказав Чемный.

Він також уточнив, що жінка була мешканкою Калуського району.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області підтверджено 116 випадків коронавірусу. Всього в Україні з початку епідемії виявлено 1319 випадків інфікування, кількість смертей станом на 6 квітня становить 38.

Зазначимо, раніше у міському пологовому будинку Івано-Франківська померла жінка з підозрою на COVID-19. У неї була двостороння пневмонія. Пізніше міський голова Руслан Марцінків повідомив, що її тести на коронавірус показали негативний результат.