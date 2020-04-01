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Ще одна пацієнтка з COVID-19 померла в Чернівецькій області

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 11:18
Ще одна пацієнтка з COVID-19 померла в Чернівецькій області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жінка померла через чотири дні після госпіталізації

Від коронавірусу в Чернівецькій області померла ще одна пацієнтка. Про це йдеться у Facebook Чернівецької ОДА.

Повідомляється, що пацієнтка з коронавірусом померла у Сокирянській районній лікарні. Жінка 1952 року народження 14 березня повернулася з-за кордону. До лікарні потрапила 27 березня, 29 числа у неї підтвердився коронавірус. У той же день її стан погіршився, хвору перевели в реанімацію.

"В ніч на 1 квітня хвора померла. У жінки була двостороння пневмонія і цукровий діабет", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в країні за минулу добу від коронавірусу померли 4 людини. Загалом в Україні з початку спалаху зафіксовано 17 смертей.

За станом на 1 квітня, число інфікованих досягло 669 осіб. Найбільше зафіксовано в Києві - 134 випадки. Ще більше сотні випадків зареєстровано у Чернівецькій області.

Також раніше стало відомо про перший підтверджений випадок коронавірусу в окупованих районах Донецької області. За даними сепаратистських ЗМІ, пацієнтка госпіталізована і знаходиться в одній з лікарень Макіївки, раніше вона зверталася з симптомами ГРВІ.

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