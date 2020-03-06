Ще одна європейська країна підтвердила перший випадок коронавірусу

Сербія підтвердила перший випадок коронавірусу в країні в п'ятницю, 6 березня. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначив міністр охорони здоров'я Златібор Лончар, коронавірус виявили у 43-річного чоловіка, який до цього подорожував в Будапешті (Угорщина). При цьому в сербському МОЗ повідомили, що чоловік відчуває себе добре.

Нагадаємо, 6 березня перший випадок коронавірусу підтвердили в Камеруні. Захворювання виявили у 58-річного жителя Франції, який прибув в столицю Яунде 24 лютого.

Крім цього вперше коронавірус виявили у Ватикані. Всього в Італії жертвами коронавірусу стали 148 осіб. Загальна кількість хворих - 3296 осіб.

Також РБК-Україна писало, що вчені Австралійського національного університету змоделювали сім сценаріїв впливу епідемії коронавірусу на світову економіку. Зокрема, вчені прогнозують втрату глобального ВВП в розмірі 2,4 трлн доларів, з передбачуваним числом загиблих в 15 млн осіб.

Зазначимо, станом на ранок 6 березня коронавірусом захворіли майже 100 тисяч людей у світі. При цьому понад 80 тисяч випадків захворювання зафіксовані в Китаї. Понад 55 тисяч осіб вилікувалися.