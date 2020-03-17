Ще одна європейська країна оголосила надзвичайний стан через коронавірус

Влада Боснії і Герцеговині запровадила в країні надзвичайний стан через поширення коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N1

За словами прем’єр-міністра Зорана Тегелтіжа, боснійський уряд запровадив надзвичайний стан по всій території країни.

При цьому він додав, що у країні буде створений координаційний центр для боротьби з пандемією.

Зазначається, що нині в Боснії і Герцеговині підтверджено 26 випадків захворювання коронавірусом. Двоє вже вилікувалися.

Нагадаємо, уряд Молдови схвалив введення надзвичайного стану в країні через пандемію коронавірусу. Згідно з ухваленим рішенням, НС в Молдові вводиться з 17 березня по 15 травня.

Крім того, влади Швейцарії та Фінляндії ввели режим надзвичайного стану через коронавірус. У Швейцарії до 19 квітня будуть закриті всі магазини, ресторани, бари та інші розважальні заклади в країні. Працювати будуть тільки продуктові магазини та медичні установи.