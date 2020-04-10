Ще один населений пункт у Херсонській області закривають через COVID-19

У Херсонській області у зв'язку з поширенням коронавіруса повністю закривають село Малі Копані. Про це повідомили в Херсонської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що на в'їзді і виїзді з населеного пункту будуть встановлені блок-пости, а також будуть перекриті всі дороги.

"Село Малі Копані повністю закривається. Жителям населених пунктів рекомендовано перебувати вдома. Однак при необхідності пересуватися у масці або респіраторі, рукавичках і не більше двох осіб", - повідомили в ОДА.

Раніше РБК-Україна писало, що також в Херсонській області закривають на вихідні районний центр Олешки. Зокрема, в місто будуть пропускати лише місцевих жителів, на виїзд не будуть пропускати нікого.

В даний час відомо про 6 підтверджених випадків коронавіруса в Олешках. Всього в Херсонській області, станом на ранок 10 квітня, зареєстровано 27 заражень COVID-19.

Всього в Україні за останніми даними Міністерства охорони здоров'я лабораторно підтверджено 2203 випадку зараження COVID-19. За добу було зафіксовано 311 нових випадків. 61 українець одужав, повторне тестування на коронавірус показало негативні результати.