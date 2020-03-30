Ще один лоукостер припинив польоти через коронавірус

Фото: EasyJet (з відкритих джерел)

EasyJet вже скасував більшість рейсів, однак літаки компанії виконували польоти для евакуації британців

Британський лоукостер EasyJet повністю припинив польоти через пандемію коронавірусу без точних дат повернення до роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Як зазначається, EasyJet "посадив" весь свій парк літаків.

У компанії заявили, що зробили це через "безпрецедентні обмеження на поїздки", запроваджені урядами у всьому світі. Зараз вони не можуть назвати точну дату відновлення комерційних рейсів.

Раніше EasyJet вже скасував більшість рейсів, однак літаки авіакомпанії виконували рятувальні польоти для евакуації британців, які опинилися за кордоном. Останній такий рейс компанія виконала 29 березня.

Нагадаємо, Європейська рада прийняла рішення про тимчасове призупинення дії системи слотів в аеропортах, згідно з якою авіакомпанії зобов'язані здійснювати заявлені рейси, у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Крім того, через спалах вірусу, майже половину рейсів скасувала найбільша авіакомпанія Європи - Lufthansa. Не впоралася з економічними труднощами у зв'язку з коронавірусом і британська авіакомпанія Flybe, яка у підсумку оголосила себе банкрутом.