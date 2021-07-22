Ще один чеський спортсмен пропустить Олімпіаду в Токіо через COVID

У олімпійській збірній Чехії підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом. З'ясувалося, що на COVID-19 захворів велосипедист Міхал Шлегель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sportstar .

Наразі перебуває на самоізоляції, тому пропустить свою олімпійську гонку, яка планувалася на суботу.

Велосипедист, отримавши позитивний результат тесту на коронавірус, став четвертим спортсменом чеської олімпійської збірної, який пропустить змагання через COVID-19.

Нагадаємо, в олімпійських збірних Чехії та Нідерландів стався спалах коронавірусу. До цього було відомо, що COVID-19 підтвердили у двох нідерландських та трьох чеських спортсменів.

Як писало РБК-Україна, на Олімпіаді в Токіо вже зафіксували понад 70 випадків коронавірусу.

Додамо, офіційне відкриття Олімпіади в Токіо відбудеться 23 липня. РБК-Україна розповідало, де і коли можна подивитися змагання.