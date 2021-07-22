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Ще один чеський спортсмен пропустить Олімпіаду в Токіо через COVID

Автор: Дмитро Левицький

У олімпійській збірній Чехії підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом. З'ясувалося, що на COVID-19 захворів велосипедист Міхал Шлегель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sportstar.

Велосипедист, отримавши позитивний результат тесту на коронавірус, став четвертим спортсменом чеської олімпійської збірної, який пропустить змагання через COVID-19.

Наразі перебуває на самоізоляції, тому пропустить свою олімпійську гонку, яка планувалася на суботу.

Нагадаємо, в олімпійських збірних Чехії та Нідерландів стався спалах коронавірусу. До цього було відомо, що COVID-19 підтвердили у двох нідерландських та трьох чеських спортсменів.

Як писало РБК-Україна, на Олімпіаді в Токіо вже зафіксували понад 70 випадків коронавірусу.

Додамо, офіційне відкриття Олімпіади в Токіо відбудеться 23 липня. РБК-Україна розповідало, де і коли можна подивитися змагання.

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