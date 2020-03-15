Ще дві країни зафіксували перші випадки зараження коронавірусом

Перші випадки зараження коронавірусом COVID-19 зафіксували в Республіці Конго та Центральній Африканській Республіці (ЦАР). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В Конго захворювання виявили у 50-річного чоловіка, який прибув з Парижа 1 березня. Стан пацієнта оцінюється як стабільний. Дружина і дочка хворого були від нього ізольовані.

У ЦАР коронавірус виявили у 74-річного чоловіка, який 8 березня в аеропорт Бангі Мпоко з Мілана. Перші симптоми захворювання у нього почали виявлятися 8 березня, проте до медиків він не звертався аж до 13 березня. Даних про стан здоров'я хворого немає.

Нагадаємо, 10 березня про перший випадок коронавірусу повідомили в Демократичній Республіці Конго. Інфікований є громадянином Бельгії.

В той же день коронавірус виявили в Туреччині. Перший випадок зараження був виявлений у чоловіка, який нещодавно повернувся з поїздки в Європу.

Як повідомляло РБК-Україна, в Іспанії коронавірус діагностували у дружини прем'єр-міністра країни Педро Санчеса Бегонії Гомес. На даний момент і прем'єр, і його дружина перебувають у резиденції і дотримуються встановлених органами охорони здоров'я превентивних заходів.