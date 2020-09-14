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Ще дві лабораторії підтвердили отруєння Навального "Новічком"

Автор: РБК-Україна

Хімічні лабораторії Франції та Швеції підтвердили отруєння Олексія Навального - російського опозиціонера - речовиною класу "Новічок". Таким чином, застосування нервово-паралітичної речовини підтвердили три незалежні лабораторії.

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Про це заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає AP.

За його словами, спеціалізовані лабораторії у Франції і Швеції підтвердили наявність слідів "Новічка" у пробах Навального. До цього отруєння цією речовиною підтвердила німецька військова лабораторія.

Зайберт додав, що Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХО) також отримала зразки і вживає заходів для їх тестування у своїх лабораторіях.

Нагадаємо, раніше генпрокуратура Берліна підтвердила отримання запиту від Росії про надання правової допомоги. При цьому німецька сторона звертає увагу, що інформацію про стан Навального може повідомити тільки з його згоди.

Минулого тижня Навальний повністю прийшов у свідомість в клініці "Шаріте". Він перебував у комі з 20 серпня після того, як він втратив свідомість в літаку і був госпіталізований до лікарні Омська. Через два дні його вивезли до Берліна, де і було встановлено отруєння бойовою отрутою.

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