Нардепи Шуфрич і Палиця заразилися коронавірусом

У народного депутата партії ОТЗЖ Нестора Шуфрича діагностували COVID-19. Також на коронавірус захворів представник "За майбутнє" Ігор Палиця.

Про це вони повідомили в ефірі програми "Право на владу".

Шуфрич повідомив, що здав кілька тестів, один з яких дав позитивний результат.

"Я завтра отримаю результат. У мене у вівторок був один позитивний тест, потім три негативних. Завтра і в понеділок буду робити чергові. Подивимося, чим це закінчиться", - сказав нардеп.

У свою чергу Палиця заявив, що вирішив здати тест, так як контактував з хворим на коронавірус.

"Сьогодні вранці прийшла позитивна тест мені на коронавірус. Я самоізолювався. Симптомів немає - просто були контакти, я вирішив пройти тестування. І вранці прийшла така новина. Нічого страшного немає. У мене немає ніяких симптомів. Почав профілактичне лікування", - заявив Палиця.

Нагадаємо, Верховна рада пішла на карантин через спалах коронавірусу серед народних депутатів. Наступне пленарне засідання парламенту відбудеться лише 20 жовтня.

Раніше РБК-Україна писало, що п'ятий президент України та народний депутат Петро Порошенко заразився коронавірусом.

До цього коронавірус підтвердили у нардепа Жана Беленюка і глави партії "Голос" Кіри Рудик.

Депутат від "євросолідарності" Яна Зінкевич заявила про повторне захворювання COVID-19.

Крім того, на коронавірус захворів лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.