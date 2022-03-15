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Ще 9 країн приєдналися до рішення G7 позбавити Росію статусу нормального торгового партнера

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Брюссель, Вівторок 15 березня 2022 14:20
Ще 9 країн приєдналися до рішення G7 позбавити Росію статусу нормального торгового партнера Фото: Росію позбавили статусу нормального торгового партнера (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Дев'ять країн приєдналися до країн G7 в питанні позбавлення Москви нормального торгового режиму після вторгнення Росії в Україну. Глава ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що вони позбавляють Росію статусу найбільшого сприяння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Країни G7 оголосили в п'ятницю, що вони позбавляють Росію статусу, відкриваючи шлях для введення більш високих тарифів на російський імпорт, ніж для інших партнерів по СОТ, або для повної заборони деяких російських товарів.

Домбровскіс сказав у своїй заяві, що Албанія, Австралія, Ісландія, Молдова, Чорногорія, Нова Зеландія, Північна Македонія і Південна Корея також відмовляться від надання Росії режиму найбільшого сприяння.

Домбровскіс сказав, що цей крок зміцнив становище Росії як ізгоя в очах світової спільноти, додавши, що захід також призупинить вступ союзника Росії Білорусі до Світової організації торгівлі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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