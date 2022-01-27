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Ще 6 нових випадків серед депутатів: коронавірус продовжує поширюватись у Раді

Автор: Іванна Шовкун

У Верховній раді України зафіксовано спалах коронавірусу. У четвер, 27 січня, COVID-19 підтвердили ще у 6 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду спікера партії "Слуга народу" Юлії Палійчук у Telegram.

"Станом на ранок 27 січня у фракції "Слуга Народу" COVID було виявлено ще у 6 народних депутатів", - зазначила Палійчук.

Так, на сьогоднішній день хворіють 23 нардепи.

За її словами, це найвищий показник у фракції за період пандемії.

Нагадаємо, в Україні максимум нових випадків коронавірусу - за вчора захворіли 32 393 людини. Найбільше нових заражень у Івано-Франківській, Львівській, Житомирській областях та у Києві.

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