Ще 6 нових випадків серед депутатів: коронавірус продовжує поширюватись у Раді

У Верховній раді України зафіксовано спалах коронавірусу. У четвер, 27 січня, COVID-19 підтвердили ще у 6 народних депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду спікера партії "Слуга народу" Юлії Палійчук у Telegram.
"Станом на ранок 27 січня у фракції "Слуга Народу" COVID було виявлено ще у 6 народних депутатів", - зазначила Палійчук.
Так, на сьогоднішній день хворіють 23 нардепи.
За її словами, це найвищий показник у фракції за період пандемії.
Нагадаємо, в Україні максимум нових випадків коронавірусу - за вчора захворіли 32 393 людини. Найбільше нових заражень у Івано-Франківській, Львівській, Житомирській областях та у Києві.