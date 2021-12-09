В ЄС заявили, що захворювання штамом "Омікрон" протікає легше, ніж при "Дельті"

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) заявило, що є перші ознаки того, що штам коронавірусу "Омікрон" може викликати більш легке захворювання, ніж "Дельта" варіант. З аналогічною заявою вчора виступила Всесвітня організація охорони здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
ЕМА заявило, що в цей час проводяться додаткові дослідження.
"Випадки захворювання, схоже, в основному легкі, однак нам необхідно зібрати більше доказів, щоб визначити, чи відрізняється спектр тяжкості захворювання, викликаного штамом "Омікрон", від усіх варіантів, які циркулювали досі", - сказав Марко Кавалері, глава ЕМА з біологічних загроз здоров'ю і стратегії вакцин.
Нагадаємо, директор Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенскі заявила, що практично всі виявлені в США випадки COVID-19, викликані штамом "Омікрон", протікають в легкій формі.
Крім того, за даними ВООЗ, штам "Омікрон" може серйозно вплинути на хід пандемії.