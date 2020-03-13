У ЄС заявили, що зупинити коронавірус в Європі неможливо

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що зупинити коронавірус COVID-19 в Європейському союзі неможливо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FXStreet.

Наголошується, що глава Єврокомісії представила пакет заходів економічного

ронавірус став найбільшим шоком для економіки ЄС. При цьому зазначивши, що Євросоюз повинен бути рішучим, скоординованим і єдиним для того, щоб протистояти коронавірусу.

G20 заявили, що мають намір реагувати на збої в міжнародній торгівлі і нестабільність ринків, пов'язані з поширенням коронавіруса.

Раніше в РНБО назвали групи ризику зараження коронавірусом. За результатами моделювання, в зоні найменшого ризику знаходяться особи у віці від 10 до 39 років.

Також Рада національної безпеки і оборони України презентував головні правила запобігання захворювання коронавірусом.