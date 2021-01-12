ЄС завершив попередні переговори ще з одним розробником COVID-вакцини

Європейська комісія завершила попередні переговори з ще одним розробником потенційної вакцини від коронавірусу. ЄС може закупити COVID-вакцину французької фармацевтичної компанії

Про це повідомила прес-служба Єврокомісії.

Єврокомісія домовилася з

"Триваюча пандемія коронавірусу в Європі та всьому світу робить як ніколи важливим, щоб всі держави ЄС мали доступ до максимально широкого портфеля вакцин, щоб допомогти захистити людей в Європі та за її межами. Сьогоднішній крок до досягнення угоди з

В Єврокомісії зазначили, що ЄС вже домовився про постачання COVID-вакцин з компаніями

Нагадаємо, сьогодні європейський регулятор отримав заявку на реєстрацію вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.

Крім того, нещодавно Єврокомісія домовилася з Pfizer та BioNTech про закупівлю ще 300 млн доз вакцини від коронавірусу.