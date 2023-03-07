ЕС ввел санкции против российских военных за насилие над женщинами в Украине, - СМИ

Накануне Международного женского дня Европейский блок добавил в свой "черный список" полицейских и военных командиров, ответственных за репрессии против украинского населения, и, в частности, четырех лидеров, ответственных за руководство военными подразделениями, замешанными в сексуальных нападениях на женщин во время вторжения.

Это первый случай, когда ЕС применил режим санкций в области прав человека к случаям сексуального насилия в отношении женщин.

Издание отмечает, что в санкционный список попали российские командир дивизии Николай Кузнецов и полковник Рамиль Ибатуллин, чьи подразделения систематически совершали акты сексуального насилия в отношении женщин в период с марта по апрель 2022 года.

"Масштабы и тяжесть сексуального и гендерного насилия в оккупированных Россией районах Украины говорят о систематическом планировании. Командиры знали о сексуальном насилии со стороны военнослужащих в Украине и, в некоторых случаях, поощряли и приказывали его", - говорится в юридическом тексте, сопровождающем санкции.

Также под санкции попали официальные лица Ирана, Сирии, Афганистана, Мьянмы, Южного Судан.

При этом в санкционном списке оказались Республиканская гвардия Сирии, штаб по военным вопросам и безопасности Мьянмы и иранская тюрьма.

Всем фигурантам черного списка запрещен въезд на территорию ЕС, а их финансовые активы, если таковые будут обнаружены в европейских банках, подлежат заморозке.

Напомним, ЕС решил изменить подход к санкциям против России.

Кроме того, США расширили санкции против РФ и внесли в "черный список" более 60 компаний.

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