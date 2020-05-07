В ЄС зафіксували понад 150 тис. смертей від коронавірусу

В країнах Європейського союзу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли понад 150 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Більшість смертельних випадків зафіксовано у Британії (30 076), Італії (29 684), Іспанії (25 857) та Франції (25 809). Загалом у цих країнах було зареєстровано понад 111 тис. смертей.

Згідно офіційних даних, озвучених представниками цих країн, загальна кількість хворих коронавірусом становить 843 тис. осіб. Майже половина з них одужала.

Нагадаємо, у Британії вчені вивчили зразки коронавірусу, підтвердивши його природне походження, і встановили, що він почав швидко поширюватися в Європі ще в минулому році.

Наразі Британія є лідером за кількістю смертельних випадків від COVID в Європі. Тим не менш, з понеділка 11 травня в країні можуть почати пом'якшувати карантинні обмеження.

Відповідно до першого етапу плану, який підготував британський уряд, з понеділка можуть дозволити проведення невеликих заходів на свіжому повітрі, у тому числі заняття на спортивних майданчиках. Також відкриються невеликі магазини.

Детальніше про пандемію COVID-19 в Україні та світі 7 травня - в матеріалі РБК-Україна.