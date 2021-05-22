ЄС виділяє 1 млрд євро на виробництво COVID-вакцин в Африці

За її словами, місцеві виробничі спроможності та інституції є основою світової системи охорони здоров’я, але на сьогодні Африка імпортує 99% вакцин та 94% від усіх медикаментів.

"Це має бути змінено. "Команда Європи" підтримає Африку за допомогою більш ніж 1 мільярда євро та власного досвіду, щоб допомогти розвинути власну фармацевтичну, біотехнічну та медичну промисловість, полегшити рівний доступ до якісних і безпечних продуктів та технологій", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

На її думку, це дасть можливість створити централізовані хаби з виробництва вакцин та медикаментів безпосередньо в африканських країнах. Необхідна для цього сума буде мобілізована із бюджету ЄС та за допомогою європейських фінансових інституцій, таких як Європейський інвестиційний банк.