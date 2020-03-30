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ЄС виділить Україні 80 млн євро на боротьбу з коронавірусом

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 16:01
ЄС виділить Україні 80 млн євро на боротьбу з коронавірусом
Ілюстративне фото (csamir.com)

Загальне фінансування ЄС для країн "Східного партнерства" становить 140 млн євро

Європейський союз виділить Україні 80 млн євро на боротьбу з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Представництво ЄС в Україні.

Наголошується, що Євросоюз вітає попереджувальні заходи, що вживаються українським урядом у відповідь на поширення COVID-19

"Україна, яка продовжує страждати від російської агресії і незаконної анексії Криму і Севастополя, також зазнала негативного впливу пандемії у всіх сферах життєдіяльності. Євросоюз вітає попереджувальні заходи, що вживаються українським урядом у відповідь на поширення COVID-19. Ми визнаємо складність деяких з цих рішень", - йдеться в повідомленні.

У заяві також зазначається, що ЄС продовжить підтримувати Україну, щоб полегшити вплив кризи на систему охорони здоров'я, повсякденне життя людей і економіку, а також ЄС готує комплекс заходів допомоги для окремих країн-партнерів та регіону східного сусідства.

Перший пакет підтримки для України становить близько 80 млн євро.

Крім того, загальне фінансування ЄС для країн Східного партнерства (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова, Україна) становить 140 млн євро, значна частина яких призначена Україні.

Нагадаємо, станом на 30 березня в Україні число хворих в країні збільшилася до 480 осіб, при цьому зафіксовано вже 11 смертей. Повністю одужали шість пацієнтів. За добу COVID-19 був лабораторно підтверджений у 62 осіб. Найбільшу кількість випадків виявлено в Києві - 102.

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