ЄС виділить понад мільярд євро на вакцину від COVID-19

Рада Європейського союзу схвалила виділення 6,2 млрд євро в бюджеті ЄС на 2020 рік для усунення наслідків кризи COVID-19. Гроші підуть на боротьбу з епідемією нового коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

У переглянутому бюджеті збільшуються виплати Інструменту екстреної підтримки (ESI) на 1,09 млрд євро з метою забезпечити розробку і впровадження вакцини COVID-19. Європейська комісія буде використовувати ці гроші в якості передоплати для попереднього замовлення доз вакцини.

Проект поправок до бюджету також збільшує виплати на 5,1 мільярда євро для інвестиційної ініціативи Corona Response Investment Initiative (CRII) і Corona Response Investment Initiative Plus (CRII +).

Очікується, що на пленарному засіданні 14-17 вересня 2020 року Європейський парламент узгодить свою позицію щодо проекту внесення поправок в проект змін до бюджету. Як тільки буде досягнута угода, проект поправок до бюджету вступить в силу.

Як повідомляло РБК-Україна, в серпні Європейська комісія підписала перший договір на закупівлю 300 млн доз від коронавірусу. Договір був підписаний з розробником AstraZeneca.

За даними опитування КМІС, готові зробити щеплення від коронавірусу безкоштовною, схваленою ВООЗ, вакциною менш як половина українців - 47%. Не будуть цього робити 42% респондентів.