ЄС виділить мільярд євро на розробку вакцини від коронавірусу

Європейський союз виділить один мільярд євро на розробку вакцини від коронавірусу COVID-19. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час відкриття міжнародного марафону" по збору коштів на розробку вакцини.

Повідомляється, що під час "марафону" світові лідери планують зібрати суму в 7,5 мільярдів євро для розробки вакцини від COVID-19.

"Я так вдячна всім урядам, які приєднуються до нас, щоб подати свою допомогу. Разом ми пропонуємо світу основу для глобального співробітництва у боротьбі з цим вірусом", - повідомила фон дер Ляйєн.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вакцина від вірусу COVID-19 буде готова до кінця року. За його словами, вакцина буде "швидше раніше, ніж пізніше".

Також повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я та Оксфордський університет проводять найбільші випробування ліків від коронавірусу. Вчені перевіряють п'ять вже існуючих ліків, щоб зупинити COVID-19.

Крім цього РБК-Україна писало, що в рамках боротьби з пандемією коронавірусу у світі розробляється 120 потенційних вакцин. Крім того, успішними називають вакцини Оксфордського університету і німецької компанії BioNTech.