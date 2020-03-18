ЄС виділить майже 40 млрд євро на боротьбу з коронавірусом

Європейський союз виділить державам-членам майже 40 млрд євро для подолання наслідків кризи, спричиненої спалахом коронавірусу в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ради Європейського союзу.

За даними Ради ЄС, на подолання наслідків кризи держави-члени Євросоюзу отримають засоби в розмірі 37 млрд євро. Близько 8 млрд євро виділять з невитраченого попереднього фінансування у 2019 році.

Зазначається, що дані кошти допоможуть знизити серйозну нестачу ліквідності внаслідок пандемії коронавірусу, а також зміцнять інвестиції в продукти та послуги, необхідні для посилення реагування на кризу медичних послуг в Європі.

Крім того, європейські посли схвалили законодавчу пропозицію про розширення сфери дії Фонду солідарності ЄС для покриття надзвичайних ситуацій у сфері суспільної охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дніпропетровська ОДА виділила понад 100 млн гривень на боротьбу з коронавірусом в області. Зокрема, виділені кошти підуть на придбання додаткових апаратів ШВЛ, тестів для виявлення коронавірусу, портативних рентген-апаратів та інших необхідних засобів.

Також РБК-Україна писало, що у Житомирській області з місцевих бюджетів було виділено 45 мільйонів гривень на заходи боротьби з коронавірусом. Частина виділених коштів буде спрямована на стимулювання роботи медиків в області.