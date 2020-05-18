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В ЄС виділили Україні допомогу для боротьби з COVID-19

Новини » Коронавірус     18.05.2020 - 15:20
В ЄС виділили Україні допомогу для боротьби з COVID-19
Фото: жінка в масці (РБК-Україна)

Серед допомоги від Словаччини - маски і дезінфектори

В Європейському союзі виділили Україні допомога для боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19. Зокрема, Словаччина передала захисні маски, дезінфікуючі засоби, ковдри та інші предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

Повідомляється, що ця допомога була виділена у відповідь на запит України через механізм цивільного захисту ЄС.

"Пандемія коронавіруса повинна бути вирішена на всіх фронтах по всьому світу. Я вдячний Словаччини за допомогу нашим сусідам в Україні. Тільки разом ми зможемо перемогти цей вірус. ЄС готовий направити подальші пропозиції про допомогу", - сказав європейський комісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

Раніше РБК-Україна писало, що Європарламент підтримав виділення Україні 1,2 млрд євро в рамках пакету макрофінансової допомоги в 3 млрд євро для протидії економічним наслідків пандемії коронавіруса.

Також повідомлялося, що ЄС виділить додаткові три мільйони євро на медицину в прикордонних зонах України, Польщі та Білорусі. Кошти виділяються на закупівлю медичного обладнання чи розширення наданих послуг.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Українапомощь УкраинеКоронавірус
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