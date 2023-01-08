В ЕС отреагировали на протесты в Бразилии: демократия победит насилие и экстремизм

Евросоюз поддержал новоизбранного президента Бразилии Лулу да Силву и уверен, что демократия восторжествует над насилием и экстремизмом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.