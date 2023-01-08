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В ЕС отреагировали на протесты в Бразилии: демократия победит насилие и экстремизм

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Брюссель, Воскресенье 08 января 2023 23:51
В ЕС отреагировали на протесты в Бразилии: демократия победит насилие и экстремизм Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Евросоюз поддержал новоизбранного президента Бразилии Лулу да Силву и уверен, что демократия восторжествует над насилием и экстремизмом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Ошеломлен сегодняшними актами насилия и незаконной оккупацией правительственного квартала в городе Бразилиа агрессивными экстремистами. Полная поддержка Лулы да Силвы и его правительства, Конгресса и Федерального верховного суда", - заявил Боррель.

По словам европейского дипломата, бразильская демократия восторжествует над насилием и экстремизмом.

Напомним, сегодня, 8 января, сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в Конгресс. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов.

Также ранее 1 января Лула да Силва в третий раз стал президентом Бразилии. Во время инаугурации полиция задержала мужчину, который хотел проникнуть в здание с ножом и взрывным устройством.

Кроме того, мы писали, что команда Лулы да Силвы подала в суд на бывшего президента Жаира Болсонара.

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Жозеп Боррель Евросоюз Бразилия
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