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У ЄС вакцинували від коронавірусу 80 мільйонів жителів

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Брюссель, Середа 02 червня 2021 15:35
У ЄС вакцинували від коронавірусу 80 мільйонів жителів Фото: у ЄС вакцинували 80 млн людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Європейському Союзі повністю вакцинували від коронавірусу 80 мільйонів жителів. Всього у блоці близько 500 мільйонів людей.

Про це повідомила на своїй сторінці у Twitter голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, у ЄС планують вакцинувати 70% дорослого населення ЄС в липні.

"Сьогодні ми зробили 250 мільйонів щеплень в ЄС. І понад 80 мільйонів європейців повністю вакциновані", - написала фон дер Ляєн.

Зазначимо, у вівторок, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС.

Раніше президент України Володимир Зеленський домовився з керівництвом ЄС про взаємне визнання цифрових сертифікатів для відновлення подорожей громадян України та ЄС.

Крім того, Україна і Молдова укладуть угода про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Додамо, що Україна готова запустити COVID-сертифікати з 1 липня. При цьому вони будуть повністю синхронізовані з європейськими та міжнародними сертифікатами, щоб вакциновані українці могли їздити за кордон.

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