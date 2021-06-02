У ЄС вакцинували від коронавірусу 80 мільйонів жителів

У Європейському Союзі повністю вакцинували від коронавірусу 80 мільйонів жителів. Всього у блоці близько 500 мільйонів людей.

Про це повідомила на своїй сторінці у Twitter голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, у ЄС планують вакцинувати 70% дорослого населення ЄС в липні.

"Сьогодні ми зробили 250 мільйонів щеплень в ЄС. І понад 80 мільйонів європейців повністю вакциновані", - написала фон дер Ляєн.

Зазначимо, у вівторок, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС.