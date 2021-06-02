У ЄС вакцинували від коронавірусу 80 мільйонів жителів
У Європейському Союзі повністю вакцинували від коронавірусу 80 мільйонів жителів. Всього у блоці близько 500 мільйонів людей.
Про це повідомила на своїй сторінці у Twitter голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, у ЄС планують вакцинувати 70% дорослого населення ЄС в липні.
"Сьогодні ми зробили 250 мільйонів щеплень в ЄС. І понад 80 мільйонів європейців повністю вакциновані", - написала фон дер Ляєн.
Зазначимо, у вівторок, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС.
Раніше президент України Володимир Зеленський домовився з керівництвом ЄС про взаємне визнання цифрових сертифікатів для відновлення подорожей громадян України та ЄС.
Крім того, Україна і Молдова укладуть угода про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.
Додамо, що Україна готова запустити COVID-сертифікати з 1 липня. При цьому вони будуть повністю синхронізовані з європейськими та міжнародними сертифікатами, щоб вакциновані українці могли їздити за кордон.