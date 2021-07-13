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ЄС вакцинував від COVID понад половину дорослого населення

Автор: РБК-Україна

Європейський союз на сьогодні вакцинував від COVID більше половини дорослого населення. Темпи необхідно зберігати, оскільки є загроза спалаху коронавірусу через нові варіанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Більше половини дорослого населення ЄС повністю вакциновані. Щоб уберегтися від нових варіантів і уникнути нової хвилі інфекцій, важливо пройти вакцинацію", - зазначила вона.

Вона також додала, що в країнах ЄС достатньо вакцин для вакцинації 70% дорослого населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз планує вакцинувати 70% дорослого населення до кінця липня.

У деяких країнах ЄС, зокрема в Португалії вже оголосили про четверту хвилю коронавірусу.

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