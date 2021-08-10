ЄС збільшив допомогу з вакцинації шести країнам "Східного партнерства". В списку і Україна

"Комісія сьогодні збільшила з 40 млн до 75 млн євро свій пакет допомоги для отримання безпечних і ефективних вакцин проти COVID - 19 і прискорення прищепних кампаній в шести країнах "Східного партнерства", - йдеться в документі.

Крім України до списку увійшли:

Азербайджан;

Вірменія;

Білорусь;

Грузія;

Молдова.

У Єврокомісії відзначили, що новий пакет допомоги в розмірі 35 млн євро дозволить істотно розширити доступ до вакцин країнам "Східного партнерства" на тлі глобального дефіциту препаратів.

"Ця допомога доповнює підтримку ЄС ініціативи COVAX", - уточнили в комісії.